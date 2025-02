Recupero del laghetto Verde. L’Amiata Valdorcia fa squadra

Una risorsa di acque reflue che garantirà i servizi di Protezione Civile; migliorerà l’ambiente; alimenterà gli impianti di innevamento dell’Amiata. E’ il laghetto Verde di Abbadia San Salvatore. Un invaso che da anni non ha più dato garanzie a causa delle perdite del fondale. Nonostante gli interventi che ci sono stati, il laghetto non si riempiva. I lavori non hanno dato gli auspicati risultati anche perché, poco dopo l’esecuzione, ci sono state diverse piogge torrenziali che hanno fatto cadere nell’invaso detriti provenienti dalla montagna.

Così al posto dei 35mila metri cubi di acqua, nel fondale ci sono detriti. E il laghetto non è più quello che è stato, specialmente nel periodo estivo, cioè una meta di turisti e cittadini. Grazie a un progetto di intervento condiviso e sostenuto dall’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia, si intravedono concrete possibilità di recupero. Il sindaco di Abbadia San Salvatore, su incarico del presidente dell’Unione Luca Rossi e dei sindaci che compongono il consiglio, ha avviato i contatti con Regione e Consorzio di bonifica dell’Alto Viterbese (che copre anche i territori di alcuni comuni dell’Amiata) per procedere.

"Tra pochi giorni – dice il sindaco Niccolò Volpini – il Consorzio presenterà un progetto per ripulire i fossi e indirizzare i corsi d’acqua che scendono alla montagna verso il laghetto Verde. Da parte della Regione è stata manifestata disponibilità previa visione dei progetti. Grazie al contributo e alla condivisione dell’idea dell’Unione dei Comuni, il recupero dell’area pare davvero possibile". Con l’acqua del laghetto Verde non solo si garantisce un punto di sicurezza per gli interventi di Protezione Civile, ma, come detto, si rende usufruibile l’area da parte dei cittadini e dei turisti. Tanti metri cubi d’acqua che può riaprire anche il discorso dell’alimentazione della rete idrica a servizio dei depositi per gli impianti di innevamento artificiale.