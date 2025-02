Receptionist in albergo. Personale in pescheria

1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA – Hotel di San Gimignano cerca receptionist con esperienza (minimo 3 anni). Necessario ottimo inglese, competenze gestionali e software alberghieri per accoglienza, gestione personale e fornitori. Contratto annuale rinnovabile. No alloggio. Cv con foto a [email protected].

1 ADDETTO/A ALLA VENDITA REPARTO PESCHERIA – Cercasi a Colle Val D’Elsa per un/a addetto/a alla vendita reparto pescheria per pulizia, taglio, peso e vendita. Orario di lavoro: lunedì/sabato e disponibilità per qualche domenica part-time. per candidarsi inviare il proprio cv a [email protected] o 0571526176.

1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE - Società agricola di San Gimignano cerca addetto/a alle pulizie interni ed esterni. Richiesta patente B e disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Contratto da marzo a ottobre, part-time di 20 ore settimanali. Cv a [email protected]