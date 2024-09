Rcr inaugura il nuovo forno elettrico: "Lavoro nel rispetto dell’ambiente"

Rcr inaugura un nuovo forno elettrico. L’inaugurazione ieri alle 16, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Colle Piero Pii, il vice sindaco Marco Speranza, l’assessora alle attività produttive Carlotta Lettieri e la consigliera con delega Patrizia Belli. Presenti anche le squadre di lavoro Rcr. "Operare in armonia con la natura e l’ambiente è una priorità per Rcr – ha dichiarato Roberto Pierucci, ad di Rcr Cristalleria Italiana –. Abbiamo scelto di utilizzare solo forni elettrici, limitando le emissioni di fumi in atmosfera e rendendo ogni prodotto riciclabile all’infinito mantenendo una qualità eccellente".

Il nuovo forno è dotato di un innovativo sistema di monitoraggio e controllo, sviluppato in collaborazione con Ceam Group, azienda specializzata in IoT e Industria 4.0. Questa tecnologia permette di monitorare in tempo reale tutti i parametri del forno e dei canali, ottimizzando i processi produttivi per garantire la massima qualità e sostenibilità. "La nostra sede produttiva – continua Pierucci – situata nella provincia di Siena, una zona certificata Carbon Neutral, rappresenta un esempio di come l’industria possa integrarsi nel rispetto dell’ambiente". Il nuovo forno di fusione elettrico, come il precedente, conferma quindi la filosofia aziendale votata alla sostenibilità e al’innovazione. Questo sistema non solo riduce l’impatto ambientale, ma migliora anche la qualità del vetro prodotto, garantendo standard elevati per i clienti.

Dopo l’inaugurazione Rcr ha festeggiato con un rinfresco aperto a tutti i dipendenti presso la sala mensa, organizzato in collaborazione con l’associazione La Gota Cotta, eccellenza culinaria del territorio colligiano.

"Rcr Cristalleria Italiana continua a consolidare il proprio impegno verso l’innovazione sostenibile, puntando su tecnologie avanzate e materiali ecologici, come il vetro sonoro superiore Luxion, 100% riciclabile, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione – viene affermato in una nota dell’azienda –. La sostenibilità è un aspetto cruciale per Rcr, non solo per i benefici ambientali, ma anche per i vantaggi economici che ne derivano. In un’epoca in cui la consapevolezza ecologica è in continua crescita, RCR ha scelto di produrre le proprie referenze con il Luxion, un vetro 100% riciclabile, per rispondere alla domanda di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori. Per i clienti, acquistare prodotti sostenibili come quelli realizzati con Luxion significa partecipare attivamente alla tutela del pianeta, senza rinunciare alla qualità superiore".