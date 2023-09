Rcr è nella vetrina internazionale. Presente a Host dal 13 al 17 ottobre alla fiera più importante del settore

Rcr sarà presente a Host dal 13 al 17 ottobre. Si tratta della fiera più importante del settore. Rcr porterà alla fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza la sua qualità che è legata in maniera indissolubile al rispetto dell’ambiente. Concetto sviluppato concretamente da tutte azioni portate avanti da Rcr negli ultimi anni, che la rendono un’azienda unica e virtuosa in tutto il panorama mondiale. Ciò è dimostrato anche dal fatto che tutti i prodotti di Rcr sono realizzati in luxion, il vetro sonoro superiore brevettato e riciclabile all’infinito. Il suo processo di fusione è completamente elettrico per limitare l’emissione di fumi in atmosfera, non solo perché l’obiettivo è anche quello della continua riduzione delle emissioni di CO2 (25% dal 2008 ad oggi - Co2Kg certificato in ambito ETS). Non è un caso che la provincia di Siena, sia appunto area Carbon Neutral. In occasione della fiera di Host 2023 Rcr presenterà un’estensione della collezione di grande successo. Quattro nuovi prodotti per soddisfare maggiori esigenze del consumatore finale: il calice Spritz Timeless, il calice champagne Timeless, il calice Martini Timeless ed a completamento della linea troviamo infine il Calice Cocktail Timeless. Tutte queste novità saranno presentate ad HOST Fiera Milano, al Padiglione 9 Stand D09E10. "Timeless – afferma in una nota Rcr – è la collezione che rappresenta il simbolo internazionale dell’eleganza, del design e del made in Italy, perfetta sia per l’arredo tavola che per il mondo mixology. Il suo è un successo mondiale che l’ha resa un’icona di stile indiscussa e intramontabile scelta dai migliori produttori di spirits per rappresentare il proprio brand". Per Rcr non è una novità la sua qualità, la cui formula è composta da ingredienti chiave come il prodotto, il rispetto per l’ambiente, le persone e il servizio. Rcr, infatti, si distingue da sempre nei mercati dell’arredo tavola e del mixology di tutto il mondo. L’attenzione all’ambiente per Rcr è, quindi, determinante non a caso il motto o per meglio dire il principio ispiratore dell’attività quotidiana dell’azienda è "Far bene alle persone e all’ambiente, fa bene al business". "Diffondere la cultura della qualità – conclude l’Amministratore Delegato Roberto Pierucci – significa condividere uno stile virtuoso e creare un ponte verso il futuro. Il rispetto verso i consumatori si dimostra offrendo prodotti di qualità".

Lodovico Andreucci