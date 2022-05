Mini rave party sull'Amiata, forze dell'ordine mobilitate

Abbadia San Salvatore, 29 maggio 2022 - Nuovo rave party nel Senese a poco più di un mese da quello di Murlo, a pochi chilometri dalla Siena-Grosseto, a cui avevano partecipato centinaia e centinaia di giovani, iniziato nella notte del venerdì santo. E che si era concluso rapidamente grazie alla presenza e al lavoro delle forze di polizia.

Ormai è una moda quella di ritrovarsi per trascorrere un fine settimana con musica e sballo in alcuni dei luoghi più ameni della campagna toscana. Nel caso della nostra provincia il sud Senese è particolarmente gettonato visto che a Radicofani, per esempio, nel settembre 2019 si era svolto come tutti ben ricordano vicino alla diga di San Piero in Campo, con denunce sfociate in un processo.

Le forze dell'ordine tengono la guardia alta perché è fondamentale intercettare subito e interrompere l'afflusso di persone al luogo del raduno. E' stato così anche questa volta nel caso della campagna lontano dall'abitato, ad alcuni chilometri da Abbadia San Salvatore. Il numero dei partecipanti sarebbe comunque modesto, probabilmente alcune decine di persone, un'ottantina. Una presenza che farà però scattare le modalità di presidio già sperimentate nelle ultime occasioni.