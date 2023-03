’Ratzinger, la scelta. Non sono scappato’ Il libro sul Papa emerito Benedetto XVI

Oggi, alle 17 al polo universitario in via Mattioli, il cardinale Augusto Paolo Lojudice interviene alla presentazione del libro che racconta i dieci anni del Papa emerito Benedetto XVI scomparso il 31 dicembre scorso. Si tratta del volume ’Ratzinger, la scelta. Non sono scappato’ scritto da Orazio La Rocca, giornalista vaticanista. L’incontro si tiene nell’ambito del corso di Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa; sarà presente l’autore, che illustrerà la genesi e lo spirito del volume, che si avvale della prefazione dell’arcivescovo Georg Gaenswein, prefetto della Casa Pontificia e storico segretario di Benedetto XVI, che scrive "è affascinante anche per me leggere e sfogliare questo libro con il quale il lettore cerca di avvicinarsi al Papa venuto dalla Germania con sempre nuove prospettive, per indagare sull’incomprensibile scelta". I lavori saranno aperti dal professor Gerardo Nicolosi, direttore Dipartimento scienze politiche internazionali e dal professor Massimo Bianchi, seguiti dagli interventi del cardinale Lojudice e dell’autore La Rocca, che racconterà i suoi rapporti personali col cardinale Ratzinger sfociati in interviste raccolte all’alba in piazza San Pietro ’come due vecchi amici’.