Rapporto ’Ecosistema’. Siena prima in Toscana

Se le classifiche, come sempre, non vanno prese alla virgola ma servono soprattutto a indicare una tendenza, il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente pubblicato ieri dal Sole 24 ore testimonia un buono stato di salute ambientale del capoluogo. La ventiseiesima posizione totale (i dati sono riferiti al 2023) fa segnare un miglioramento di sei gradini rispetto allo scorso anno, ma soprattutto colloca Siena al primo posto in Toscane e al secondo nel centro Italia alle spalle solo di Macerata. "Il bilancio è positivo, ma gli indicatori devono servirci soprattutto per capire dove possiamo migliorare", osserva Barbara Magi, assessore all’ambiente reduce proprio dalla presentazione del rapporto.

Guardando i numeri nel dettaglio, Siena è prima assoluta insieme a Grosseto per la concentrazione di biossido di azoto e terza per l’offerta di trasporto pubblico locale (con 60 chilometri, vettura per abitante). Bene anche il dato della dispersione idrica (tredicesimi in Italia) e il rapporto passeggeri-utilizzo del mezzo pubblico di trasporto. C’è anche qualcosa che non va. Per esempio i giorni medi di superamento della soglia di ozono (81esimo posto), i consumi idrici (82esimo), i rifiuti prodotti (91esimo), piste ciclabili per evitanti (78esimo posto).

"Per esempio sulla qualità dell’aria – riconosce Magi – si può fare di più. Stiamo valutando l’impegno per il monitoraggio dell’aria: per esempio potremmo mettere nostri misuratori nelle zone dei semafori, dove si concentrano le emissioni dei vari mezzi". E ancora, è in cantiere "l’affidamento dell’incarico per il Piano del verde, che ci consentirà di pianificare nuove piantumazioni per esempio nelle zone più a rischio inquinamento".

Tra i dati che spiccano, ci sono quelli della produzione dei rifiuti e dei consumi dell’acqua. "Si può e si vede investire nell’educazione su questi temi – afferma Magi – però è anche vero che la nostra è una città con flussi turistici elevatissimi e la presenza di tanti studenti. È chiaro che questo fa innalzare il livello dell’utilizzo dei servizi".

Sul fronte dei consumi, l’assessore Magi annuncia che il percorso della costituzione della Comunità energetica ormai è prossimo alla conclusione: "A breve si terrà la commissione, slittata perché era in programma il giorno dopo l’alluvione. E poi credo che entro il mese di novembre si potrà andare al voto in consiglio comunale. Abbiamo già avviato l’efficientamento energetico dei nostri edifici, così potremo compiere un importante passo avanti".

Sorprende, nella classifica, l’assenza per Siena di dati (in ipotesi un problema di documentazione) sulla zona a traffico limitato, non solo un vanto storico per la nostra città, ma anche una categoria dove dovremmo essere piazzati bene rispetto ad altre città.