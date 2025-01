Rapporti di coppia in ’Secondo lei’. Spettacolo con Caterina Guzzanti

I rapporti di coppia e quelle dinamiche nascoste che regolano le relazioni tra uomini e donne, secondo Caterina Guzzanti. ‘Secondo lei’ è infatti il titolo dello spettacolo scritto, diretto e interpretato dall’attrice, affiancata sulla scena da Federico Vigorito, in programma stasera alle 21.15 agli Ex Macelli di Montepulciano, dove si è trasferita la stagione teatrale, firmata da Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, per consentire i lavori di cui è oggetto il Teatro Poliziano.

"Voglio indagare quel silenzio che si crea di fronte alla mancanza del desiderio sessuale maschile – afferma l’artista – e come questa mancanza viene affrontata da una donna senza avere una risposta dell’uomo. È uno spettacolo che interpreta pezzi di vita reale e per questo mi stupisce sempre, quindi mi ci immergo ogni volta di più. Mi piacerebbe però che un autore uomo scrivesse un ‘Secondo lui’, sarei molto curiosa di capire come potrebbe essere".

Fraintendimenti e necessità, aspettative tradite e promesse disattese, dolore e ironia svelano le fragilità dell’uomo e quelle della donna, nelle quali è facile riconoscersi. Lo spettacolo è prodotto da Infinito e Argot produzioni con la supervisione di Paola Rota.

"Si tratta di una riflessione critica sulle convenzioni dell’amore – spiegano i curatori della rassegna – e le aspettative sociali che continuano a influenzare i legami tra uomini e donne, evidenziando la differenza tra i desideri intimi e la realtà quotidiana. Caterina Guzzanti e Federico Vigorito danno vita a personaggi realistici, ispirati da esperienze reali che offrono agli spettatori una visione profonda sulle tensioni delle relazioni moderne".

Il prossimo appuntamento della stagione di Montepulciano è invece in calendario per giovedì 30 gennaio, nell’ambito della Giornata della memoria, con ‘Elena, la matta’, in cui Paola Minaccioni racconta la storia di Elena Di Porto, conosciuta come la matta del ghetto ebraico di Roma.

Riccardo Bruni