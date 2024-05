"Rapolano Terme celebra il Giro d'Italia: entusiasmo e accoglienza per una tappa indimenticabile"

"È stata una grandissima festa". Questo il primo commento entusiasta del sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini, raggiante di gioia all’arrivo della tappa del Giro d’Italia. "Devo ringraziare tutti i nostri concittadini di Rapolano, Serre e Armaiolo che, con la grande fantasia popolare che contraddistingue questo grande evento, hanno addobbato tutto in maniera impeccabile. Siamo molto molto contenti". Anche gli organizzatori del Giro, che di posti in giro per l’Italia ne vedono tanti, sono rimasti piacevolmente sorpresi dal calore e dall’accoglienza rapolanese.

Opinione unanime anche da parte della sala stampa: tanti i giornalisti che hanno elogiato e apprezzato l’ospitalità ricevuta. "Mi fa molto piacere – ha commentato Starnini –. Da qualche giorno si sentiva un’atmosfera diversa in paese e si percepiva distintamente, si toccava con mano, che era scoppiato l’amore tra il Giro e la nostra comunità. Siamo molto contenti di aver fatto bella figura". Cosa significa per queste terre il ciclismo, un territorio sempre più amante e amato dai cultori della bicicletta? Secondo Starnini "il cicloturismo è un fattore economico, uno stile di vita, un modo di vivere i nostri paesaggi. Da custodire e valorizzare – ha detto ancora il primo cittadino di Rapolano -. Siamo contenti perché con l’arrivo del Giro d’Italia riportiamo all’attenzione dell’Italia e del mondo questo territorio, iconico da sempre - ha concluso -, come testimoniano gli affreschi del ’Buon Governo’ di Ambrogio Lorenzetti".