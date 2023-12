Rapolano paese di presepi. Dalla chiesa al museo un percorso itinerante

Una piccola grande capitale del presepio. È Rapolano Terme che, a Natale, celebra gli 800 anni del primo presepe della storia. È stata questa l’ispirazione per l’edizione 2023 del presepe monumentale realizzato dai volontari del Centro culturale La Piana "Giancarlo Battagli" che, tradizionalmente, allestiscono artigianalmente la natività in una location diversa del territorio (e in un determinato contesto storico), ricreandola fedelmente e in scala, con assoluta cura dei particolari. Venerdì 8 dicembre, alle ore 15.30, l’inaugurazione nella chiesa di San Bartolomeo in Piazza Castellare, a Rapolano. Aprono insieme anche il percorso presepiale per le vie del centro storico (che dalla Porta Nuova conduce fino al Castellare, ndr), la fiera di beneficenza e il Museo del Presepio allestiti nei locali dell’associazione (in Via dei Monaci). Di grande evocazione il museo monumentale: infatti, secondo le cronache, il primo presepe della storia risale al 1223; ad allestirlo, a Greccio (Rieti) fu San Francesco. Ed è proprio il santo di Assisi a ispirare l’opera: i presepisti rapolanesi hanno raffigurato uno dei viaggi di San Francesco a Siena con la natività collocata in uno scenario medievale reso ancor più suggestivo da giochi di luci e di prospettive. Una ricostruzione fedele anche dal punto di vista storiografico: infatti, sono ben tre i viaggi documentati di San Francesco a Siena; l’ultimo nel 1226, pochi mesi prima della morte (il 3 ottobre dello stesso anno). Ma oltre al presepe monumentale, durante le festività, si può anche visitare il Museo del Presepio, che custodisce presepi provenienti da varie parti d’Italia, alcuni dei quali di assoluto pregio, e il percorso presepiale artistico nelle vie del centro storico. Un allestimento itinerante e coinvolgente, composto da sagome ad altezza d’uomo dipinte, secondo i loro personalissimi stili, gusti e sensibilità, da artigiani e artisti del territorio quali Alessandro Grazi, Angelo Benedetti, Carlo Pasqui, Caterina Moscadelli, Fabio Mazzieri, Giovanna Sanna, Marcella Matteoli, Mario Boni, Massimo Tei, Paola Peparini, Rosalba Parrini, Sergio Pratesi Siena e Silvia Bulfoni. Orari di apertura: nei giorni feriali dalle ore 15 alle 19; nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.