Rapina, caccia al bandito. Test sul sangue

Non ci sono telecamere in prossimità della Farmacia Fiore dove mercoledì un uomo ha minacciato il dottor Angelo Pianigiani con una siringa, fuggendo poi con l’incasso della mattinata. Alcune centinaia di euro, fra i 600 e gli 800. Un episodio che ha creato grande clamore in città perché compiuto in pieno giorno mentre c’erano molte persone in strada. I carabinieri del nucleo operativo e investigativo, unitamente alla stazione di San Francesco subito intervenuti sul posto, stanno lavorando intensamente per verificare anche le telecamere che si trovano nella direzione in cui il rapinatore è fuggito, indicazione preziosa che è stata fornita agli investigatori dal cliente che si trovava nella farmacia e che ha rincorso il malvivente. L’obiettivo è di dare un volto e poi un nome all’uomo che è entrato alle 12.45 alla ’Fiore’ per la rapina.

Molto importanti anche gli accertamenti che certo verranno compiuti su alcune gocce di sangue che sono state ritrovate all’interno della farmacia, repertate dai carabinieri durante il sopralluogo successivo all’episodio. E’ dunque caccia all’uomo che quando è entrato in azione stava tremando per cui si scava anche nel mondo della tossicodipendenza.

Grande la solidarietà espressa dai senesi al personale della ’Fiore’ che mercoledì pomeriggio è tornato regolarmente dietro il bancone. "Un fatto gravissimo", qualcuno commenta. "Meno male che state bene". E ancora: "Un abbraccio ragazzi". "Mi immagino la paura", osserva un’altra donna.

La.Valde.