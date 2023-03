Rapina al Conad City Entra col passamontagna e svuota una delle casse

Passamontagna calzato sulla testa e gilet da postino. È così che un uomo ha fatto ingresso ieri poco dopo le 15 al supermercato Conad City di via Mameli. Una volta dentro si è avvicinato alla cassa, mentre la cassiera stava facendo il resto a una cliente e si è avventato sui soldi. Il tutto di fronte agli occhi terrorizzati degli avventori che stavano facendo la spesa. Cinquei minuti di ordinaria follia che sono terminati quando la cassiera, impaurita, gli ha consegnato tutto il fondo presente, circa 300 euro. A quel punto l’uomo se n’è andato. Alcuni testimoni lo avrebbero visto fuori dal supermercato salire in sella a uno scooter con il logo di Poste Italiane, probabilmente sottratto poco prima, e scappare via. Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Siena. Al momento dell’ingresso l’uomo non era armato e nessuno è rimasto ferito durante l’inquietante episodio.