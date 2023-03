Ramo pericolante Pompieri in azione

Ramo di un albero pericolante lungo la strada regionale 68, in territorio di Poggibonsi, all’altezza della località Maltraverso. Intervengono i Vigili del fuoco dal vicino distaccamento per compiere le necessarie operazioni. È avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Il traffico veicolare, da Colle di Val d’Elsa in direzione di Poggibonsi, è stato temporaneamente deviato verso la superstrada Siena-Firenze. Sul posto l’arrivo della Polizia municipale per le necessarie segnalazioni agli automobilisti in transito nella zona interessata dal "cambio di rotta". Tutto si è risolto poi senza particolari disagi a carico degli automobilisti. La situazione è poi tornata progressivamente alla normalità e il traffico è ripreso in maniera regolare sull’arteria che unisce i due centri del territorio valdelsano.