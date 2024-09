Ramo di pino caduto. Il Vallone resta chiuso

Resta chiuso il giardino del Vallone a Poggibonsi. Il provvedimento emesso dall’amministrazione comunale lunedì, nell’immediatezza della caduta del ramo del pino mediterraneo, rimarrà in vigore per consentire gli approfondimenti e per monitorare nel dettaglio la situazione riguardo allo stato di salute delle piante.

In seguito all’episodio, due persone sono state colpite dagli arbusti (senza gravi conseguenze, come rilevato). "Il ramo che si è spezzato e che è stato poi tagliato, appare sano", ha spiegato nella circostanza la sindaca Susanna Cenni. Che ha rimarcato anche le "evidenti criticità" riguardo alle alberature, circa settanta, di oltre mezzo secolo di età, che si trovano all’interno del parco, ora off limits, nella superficie compresa tra via San Francesco e via Fortezza Medicea a Poggibonsi.

La vicenda non perde di attualità. Anzi, sotto la lente di ingrandimento, oltre all’area del Vallone direttamente interessata, si trova l’intero patrimonio arboreo del territorio comunale, in previsione di "un piano organico di sostituzioni e abbattimenti", ha aggiunto Cenni, ricordando che nei mesi scorsi era stato conferito dal Comune in proposito un incarico per le necessarie verifiche.

Oggi, intanto – per un intervento già deciso dal Comune la scorsa settimana – è chiusa per alcune ore, per la precisione dalle 8,30 alle 17, la strada di San Lucchese (la ex provinciale 44 di San Lucchese prolungamento di via Fortezza Medicea) per permettere lo svolgimento di lavori sulle piante ad alto fusto. Chiuso in particolare il tratto tra la diramazione per la Basilica di San Lucchese e la 68 a Campostaggia. I lavori si completeranno nell’arco della giornata.

Paolo Bartalini