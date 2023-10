Raid alla Misericordia: "Qualcuno ce l’ha con noi"

La sede della Misericordia di Buonconvento è stata nuovamente presa di mira dai vandali. Nella notte hanno forzato la porta dell’edificio e una volta all’interno hanno danneggiato alcune strutture. Il governatore della Confraternita. Agostino Tommasi, ha avvertito i carabinieri, che intensificheranno i controlli per prevenire episodi simili. "Sono indignato- afferma Tommasi-. A febbraio c’era stato un fatto analogo. Adesso, a distanza di pochi mesi, la nostra sede è stata danneggiata un’altra volta. Evidentemente c’è qualcuno che ce l’ha con noi o comunque vuole disturbarci. C’erano anche delle banconote in vista, ma non le hanno prese. Questo vuol dire che il solo scopo di questa gente era quello di danneggiarci". La sede della Misericordia è in via Primo Maggio, vicino alla piscina. Si tratta di una zona un po’ decentrata, con poche case vicino, e questo ha senza dubbio favorito i raid vandalici. "Siamo arrabbiati e anche sorpresi per questi ripetuti episodi di teppismo ai danni della nostra associazione. Siamo un gruppo di volontari il cui unico obiettivo è quello di fare qualcosa di utile per la nostra comunità".