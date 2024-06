"Raggiungere il secondo turno è un successo"

Nella sede del comitato elettorale ’Poggibonsi Merita’ si festeggia, quasi come in una vittoria. "Poggibonsi è al secondo turno, non era mai capitato e da questo punto di vista la tornata elettorale è un successo per il centrodestra nelle sue articolazioni", afferma la candidata Angela Picardi circondata dai suoi sostenitori nei locali inaugurati il 27 aprile. A poche decine di metri di distanza, in piazza Fratelli Rosselli, il quartier generale di Vivi Poggibonsi. Claudio Lucii illustrerà ufficialmente nei prossimi giorni il suo punto di vista sul quadro emerso dalle urne. Il candidato civico dichiara comunque: "Per Vivi Poggibonsi il progetto andrà avanti con convinzione, seguendo la linea di questi tre mesi dal giorno della presentazione agli elettori".

Soddisfatta Rifondazione comunista, nelle parole del candidato sindaco Loriano Checcucci. Il Prc, stando alle previsioni, potrà di nuovo contare su un consigliere comunale per effetto del risultato elettorale. "Un esito che premia il nostro impegno a favore della città – osserva in conclusione Checcucci – e adesso continuiamo nel nostro lavoro nei diversi punti del programma, a cominciare dall’istituzione dei consigli di quartiere".

Paolo Bartalini