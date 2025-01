Radicondoli proiettata nel futuro. Nel bilancio di previsione ci sono ben diciotto milioni di investimenti

Più piccolo non vuol dire con meno risorse. La testimonianza è Radicondoli che ha approvato il bilancio di previsione con ben 18 milioni di euro in investimenti. A renderlo noto è ‘Energie per Radicondoli’ ovvero la lista che ha portato Francesco Guarguaglini ad essere nuovamente il primo cittadino. "È stato approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione 2025-27 – afferma in una nota l’associazione Energie per Radicondoli –. Fra le note più significative: recupero efficace di entrate correnti (vedi tributi), contenimento della spesa (autocontrollo utenze e consumi) e nessun incremento delle tariffe".

Inoltre tra le altre note più significative l’associazione ha voluto sottolineare il raggiungimento dell’obiettivo di organico del personale e la conferma delle risorse per il progetto WivoaRadicondoli con sostegno alle famiglie e alle imprese, finalizzato a mantenere la crescita dei residenti e delle piccole attività economiche. Il Comune più piccolo per residenti mette ben 18 milioni di euro sul tavolo, una somma simile a quella che ha portato Poggibonsi (16 milioni-), Colle, invece si ferma a 7 e mezzo.

"L’aspetto più rilevante sono gli obiettivi per gli investimenti previsti nel triennio 2025/2027 per oltre 18 milioni di euro – afferma, infatti, la nota della maggioranza –. Quindi un bilancio "ambizioso" che punta a avviare e realizzare opere pubbliche importanti, fra le più rilevanti, oltre al Tele riscaldamento a Belforte già previsto nel precedente bilancio, ci sono la scuola, illuminazione pubblica a led nei paesi, la viabilità in uscita e i parcheggi a Radicondoli. Insomma una volontà di rilanciare il territorio veramente forte, mettendo in campo risorse ingenti ma nello stesso tempo stando attenti alla spesa corrente".

Il Comune di Radicondoli, così, ha approvato un bilancio ambizioso per il 2025 ed i successivi due anni, puntando su sostenibilità, cultura e servizi. Con un focus sull’energia rinnovabile, il piano prevede investimenti in impianti geotermici e infrastrutture verdi, rafforzando il legame con il territorio. Fondi significativi saranno destinati a progetti culturali e al miglioramento dei servizi per i cittadini, confermando Radicondoli un modello di sviluppo per i piccoli comuni italiani, ma anche i più grandi.

"Il direttivo – conclude la nota – dell’associazione ringrazia il lavoro dei nostri amministratori a partire dal Sindaco ed è molto contento di questa approvazione, ritenendo che le scelte politiche del bilancio, rappresentino pienamente le linee programmatiche espresse nel programma elettorale della nostra lista".