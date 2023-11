’Radicondoli Christmas Market’. Quindicimila visitatori nel week-end. Cibo, arte e artigianato da record

Quando cibo, arte e artigianato uniscono le forze e incontrano il favore del pubblico. Boom di presenze per il ’Radicondoli Christmas Market’ che nella due giorni in programma nel fine settimana appena chiuso ha registrato qualcosa come circa 15.000 presenze. E già si pensa alle novità, top secret, dell’edizione 2024. La partecipazione di 75, tra artigiani creativi e postazioni di food e beverage, ha sicuramente stuzzicato la curiosità di chi ha visitato per la prima volta questo originale mercatino di Natale e confermato le aspettative degli affezionati. Quella di quest’anno è stata la quarta edizione, caratterizzata anche da una lunga lista d’attesa di professionisti toscani interessati a partecipare che si sono fatti avanti per la prossima, la quinta.

"Quest’evento – sottolinea il vicesindaco, Luca Moda – è un work in progress e ogni anno ci sono novità che lo rendono esclusivo". Una spinta al successo l’ha data sicuramente anche l’esclusiva apertura di alcuni spazi interni del Monastero Agostiniano recentemente acquisito dal Comune. Non solo. La migliore gestione della viabilità ha dato un indiscusso contributo, con navette per trasportare i visitatori dai parcheggi al borgo. Particolarmente apprezzate le novità nel food, con proposte gluten free, vegetariane e nel rispetto delle intolleranze, così come sul beverage con le cantine presenti e i cocktails con prodotti artigianali toscani.

"Un appuntamento – spiega Cristina Martini, presidente Proloco – nato sull’esperienza di quello di Casole d’Elsa, ideato dall’amica Arianna Paolini con dei mercatini di artigianato artistico, così le proposi di sviluppare quel format a Radicondoli con l’aggiunta del cibo di qualità e oggi, grazie anche a lei, è diventato un punto di riferimento riconosciuto".

Le performance teatrali e musicali, oltre ai laboratori, hanno portato sorrisi e tanto divertimento a tutti i partecipanti. "Piena soddisfazione per questa edizione – aggiunge il vicesindaco Moda – che come tutti gli anni si rinnova grazie anche alla fattiva collaborazione di tutti i cittadini e al senso di comunità che trasmette questa manifestazione". L’evento è a cura della ProLoco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Ufficio Turistico.

Fabrizio Calabrese