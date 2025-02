Racconto. Collettivo. La rilettura

Quattro stage di formazione e uno spettacolo finale compongono il progetto teatrale che l’attrice Daniela Morozzi (foto) ha pensato, in collaborazione con lo Stanzone delle Apparizioni e con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga, per rileggere in un Racconto Collettivo uno dei capolavori della letteratura americana del ‘900 l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.

Edgar Lee Masters compose, all’inizio del secolo scorso, 244 poesie in forma di epitaffio per raccontare la storia degli abitanti di una piccola cittadina immaginaria del Midwest americano, Spoon River, e con loro raccontare la storia di tutti noi. Pochi versi liberi e bellissimi in cui i protagonisti, uomini, donne, giovani, vecchi, ricchi e poveri rivelano con assoluta sincerità la propria vita, infischiandosene, finalmente, della morale comune e delle regole sociali.

Questo testo è una raccolta di esistenze e chi parteciperà al progetto potrà incontrare la propria e, sul palcoscenico regalarla al pubblico in una mise en espace finale.

Il progetto teatrale si compone di tre fasi: prima parte di formazione per accordare il gruppo sul metodo di lavoro, seconda parte lettura e scelta dei testi, terza parte mise en espace del testo composto collettivamente. Il percorso si svolgerà presso il Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga (SI) non richiede esperienze professionali specifiche ed è rivolto a tutte e tutti. Stages: 15/16 febbraio -15/16 marzo- 26/27 aprile e 25 maggio 30 maggio Prova generale 31 maggio Spettacolo ore 21 Orari: venerdì e sabato 14.30 -19.00 - domenica 10.30 – 13 / 14.30 -18 Costo totale 320 euro. Per informazioni e iscrizioni +39 353 403 5064 (solo whatsapp) – [email protected].