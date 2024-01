R’Accolte, l’arte delle Fondazioni. Mostra in rete, c’è anche Cleopatra

I capolavori di oltre sessanta artisti, esposti in una straordinaria galleria virtuale. Inizia con ‘Pàthos. Valori, passioni, virtù’ il ciclo di mostre virtuali proposto da R’Accolte, il più grande catalogo multimediale in Italia promosso per la valorizzazione delle collezioni d’arte delle Fondazioni di origine bancaria. E insieme a opere di Elisabetta Sirani, Guercino, Parmigianino, Guido Reni, Giambattista Tiepolo, Giacinto Gemignani e Agostino Carracci, ci sarà anche Siena con la ‘Cleopatra’ di Marco Pino, pittore senese del Cinquecento, presente nella collezione della Fondazione Mps.

Dal suo avvio nel 2012, R’Accolte ha reso accessibili oltre 15mila opere, appartenenti a 78 collezioni, spaziando dal mondo antico al contemporaneo. Adesso R’Accolte inaugura una nuova fase nel suo impegno di valorizzazione culturale con l’avvio di un ciclo di mostre virtuali, a partire da oggi con la mostra che sarà online su www.pathos-raccolte.it fino al 31 marzo.

Curata dallo storico dell’arte Angelo Mazza, l’esposizione esplora l’iconografia femminile dell’antichità e del Vecchio Testamento. "Al centro dell’esposizione – afferma il curatore – le passioni, i valori e le emozioni raffigurate da artisti che hanno fatto la storia dell’arte, ricorrendo all’iconografia di personaggi femminili come Cleopatra. Il numero elevatissimo e la varietà delle opere d’arte confluite nel sito R’Accolte, distribuite in un arco temporale alquanto ampio, restituiscono una significativa galleria di immagini in cui le figure femminili si offrono come modelli esemplari di virtù per dignità, onore, coraggio, forza, eroismo, integrità morale e fedeltà".

Alla mostra virtuale sarà dedicato un particolare focus durante le visite guidate dedicate al percorso museale di Palazzo Sansedoni e alla collezione d’arte di Fondazione Mps, curate da Vernice Progetti. Proprio a Palazzo Sansedoni, oggi e domani sono gli ultimi giorni per visitare la mostra ‘Luce e colore nella pittura di Francesco Guardi’. L’esposizione temporanea, che si è aperta il 27 novembre, dedicata al pittore veneto, ha offerto l’opportunità di visitare anche le stanze di Palazzo Sansedoni, nell’ambito di un progetto volto proprio a far conoscere di più questo meraviglioso scrigno di bellezza del storico senese.

Riccardo Bruni