Raccolta rifiuti. Porta a porta garantito. Centri raccolta chiusi

Sul sito di Sei Toscana sono pubblicate le variazioni ai servizi di raccolta rifiuti previste per i comuni della provincia in occasione delle festività pasquali. Nei comuni dove è attiva la raccolta domiciliare lunedì 1° aprile (Pasquetta) tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. A Siena, lunedì le raccolte porta a porta dell’organico, multimateriale e indifferenziato e dell’organico e carta e cartone saranno quindi svolta regolarmente. Domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche e anche il numero verde non sarà attivo.