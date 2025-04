Quote invariate per mensa e asili nido. Attività ludico-ricreative nel mese di luglio

Le quote di compartecipazione alla spesa del servizio mensa nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie e le quote di compartecipazione alle spese dei nidi d’infanzia comunali rimarranno invariate per l’anno scolastico 2025/2026. Lo ha stabilito ieri la giunta comunale. Per i non residenti nel Comune la quota pasto è indipendente dalla fascia Isee: 6,60 euro per il primo figlio, 5,28 euro per il secondo e ulteriori. Invariato, dunque, il sistema per la determinazione delle quote mensili e la fascia di esonero fino a 5.500 euro; la quota massima per il tempo pieno è di 430 euro e per il tempo corto di 326 euro. Approvata anche una delibera per l’organizzazione delle attività ludico-ricreative di luglio per i bambini fra zero e sei anni: le attività estive nei nidi d’infanzia saranno riservate ai bambini già frequentanti nell’anno educativo in corso e si svolgeranno nelle strutture comunali con il consueto personale, nell’orario dalle 7.40 alle 13.30. Per la fascia tre-sei anni, l’attività estiva sarà aperta a tutti i bambini che hanno frequentato le scuole dell’infanzia comunali e statali nell’anno corrente: le attività si svolgeranno in alcune scuole comunali, dalle 8 alle 13.30.