Quel treno per Roma, così simile a un film

Siena Roma Una linea diretta con la Capitale’ è il titolo dell’incontro, domani nella sede di Confindustria. Seguirà il Libro bianco sulle infrastrutture presentato ieri dalle Camere di Commercio della Toscana alla Regione. Si torna a parlare insistentemente di treni e trasporti. La stazione MedioEtruria è tra le priorità, ma non è più in cima alla lista. Domani ci saranno l’assessore regionale alla mobilità Baccelli, l’ad di Gsk Vaccines, De Gregorio, il rettore dell’Università Di Pietra, il presidente Fondazione Mps Rossi, della Camera di Commercio Guasconi, di Confindustria Landi più il vicepresidente del consiglio regionale Scaramelli. Si parlerà di treni per Roma, come nel vecchio film western, ’Quel treno per Yuma’.