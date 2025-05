Quel giorno a Montaperti. Dialogo Ascheri-Antico

‘Ripensare la battaglia di Montaperti’ è il titolo della conferenza che oggi si svolgerà alla Biblioteca degli Intronati. Gli ospiti chiamati a discutere di questo argomento, che a Siena è sempre molto sentito, poiché rappresenta forse uno dei momenti più importanti e più testimoniati della sua storia, saranno il professor Mario Ascheri e il giornalista Alessandro Antico (caporedattore de La Nazione). L’appuntamento, che rientra nella rassegna degli ‘Incontri in biblioteca’ curata dal presidente della biblioteca comunale, Raffaele Ascheri, si svolgerà al consueto orario delle 17.30.

"Sarà una conversazione interessante per diversi motivi – afferma il presidente – perché sebbene l’argomento non sia di certo inedito, cercheremo di rinnovare prima di tutto la chiave di lettura, mettendo insieme due figure tra loro molto diverse, un giornalista e uno storico accademico senese, che si sono occupati di questo tema con approcci differenti. Sarà una piacevole contaminazione per accendere una nuova luce su questa battaglia, che rappresenta uno degli episodi storici più citati dai senesi, ma spesso non è così conosciuta quanto si pensa".

Montaperti, del resto, è un simbolo. E ai simboli a volte accade che la loro forza evocativa, sentimentale, si faccia addirittura più forte della loro effettiva realtà storica, fino a sovrapporvisi.

"Questo argomento – prosegue Ascheri – sarà inquadrato in un contesto geopolitico al di là della contrapposizione tra Firenze e Siena, ricordando ancora una volta, come in Biblioteca abbiamo già fatto diverse volte, che Siena vinse da ghibellina la battaglia sulla Firenze guelfa, ma dopo nove anni, quando fu sconfitta a Colle Val d’Elsa si fece guelfa e così rimase. Il Palazzo Pubblico di Siena, per esempio, lo hanno fatto i Nove, che erano guelfi. Attraverso linguaggi diversi, i nostri ospiti ci accompagneranno in un viaggio nella seconda metà del Tredicesimeno secolo, per ricostruire quel contesto storico che spesso viene dimenticato quando si parla di questo evento".

Riccardo Bruni