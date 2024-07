Quei documenti antichissimi: "Palio, testimonianze nel 1225"

Dal Trecento ci arriva un dato sorprendente a quanto pare trascurato. Al 1225 si riporta "una nobile e bella giostra… nel grande e bello prato della porta a Chamolla, e tutti quegli che v’entraro…non vi rimase che non fuseno schavalcati per li potenti chavagli che avevano". Si sa anche come finì: "Buonsingore d’Arezo vense la detta giostra… fatta per li forestieri e non per li cittadini e nobili di Siena… el dono che acquistò el detto Buonsignore uno chavallo velocissimo".

E ci fu altro: "el secondo gli fu dato uno elmetto co’ l’arme del Comuno di Siena… a Manette… che fu el terzo gli fu donato una spada co’ ghuanti d’aciaio… quello che ordinò questa giostra, perché lui era magnianimo armegiatore ed era condutiere di giente d’arme ed era un gran richo". E non è finita, perché si viene a sapere che Manette (Manente?) era un nipote al soldo dello (zio) podestà di Siena Gherardo di Ragona, "condutiere". Una testimonianza così interessante forse è stata messa in ombra dal modo in cui ci è pervenuta, sotto la rubrica "Della bataglia di Manette…", senza alcun riferimento alla corsa. E certamente il suo testo ha subito una stratificazione forse anche molteplice come tutte le cronache senesi. Basti il richiamo al prato di Camollia, certamente allora non esistente, e che ci riporta appunto al Trecento.

Ma il resto merita ulteriori ricerche. A meno che non siano già esistenti in tema. Degli studi sul palio (giostre o battaglie che fossero denominate) nessuno può pretendere una conoscenza totale, come per la storia di Siena. Un appassionato straniero può averci già pubblicato qualche dato nuovo in pagine rimaste qui sconosciute.

Senza un sito bibliografico internazionale specifico è difficile dirlo o escluderlo.