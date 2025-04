Quando lo sport fa comunità. Intere generazioni in campo

Intere generazioni di ragazzi sangimignanesi sono scese in campo. Infatti, come testimonia la foto, questi sono i primi ragazzi classe 1965/67 a militare nella storica società del San Gimignano. Con l’attuale assessore allo sport e vicesindaco Niccolò Guicciardini, il cui padre è proprio uno dei giocatori nella foto, abbiamo dialogato a scuola sull’importanza dello sport per il nostro paese.

Che ruolo ha lo sport nella nostra comunità?

"È una cosa fondamentale perché ha a che fare con la vita di ciascuno di noi, con la nostra quotidianità. Fondamentale perché fa “comunità”, cioè fa conoscere e stare insieme i ragazzi e le ragazze, solidificando i rapporti e perché, scendendo in campo con i nostri colori, ci fa sentire parte di San Gimignano indipendentemente dall’associazione sportiva di appartenenza".

Come lo sport contribuisce alla sostenibilità sociale e ambientale?

"Dal punto di vista sociale, come la scuola è un ambito nel quale tutti devono avere il diritto di partecipare. Anche se c’è un calo demografico, il Comune cerca di dare a tutti la possibilità di fare sport riversando molte risorse. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, abbiamo fatto degli interventi importanti tra cui il manto erboso dello stadio di Santa Lucia in sintetico. Abbiamo utilizzato materiali all’avanguardia sul tema del riciclo e questo ha permesso di diminuire il consumo dell’acqua ed ottimizzare le risorse energetiche (gas ed energia elettrica). Dopo gli interventi sul campo di calcio a 5 di Ulignano, sul manto del Santa Lucia e sul campo coperto da tennis, sono stati investiti 450.000 euro sul campo del Chellino".

Lo sport è spirito di squadra e sani stili di vita: che valore ha per lei uno stile di vita sano?

"Lo stile di vita sano si impara a casa, a scuola ecc. ma lo sport è importantissimo se si parla di questo per incentivare il diritto ad una vita sana".

Promuovere una vita attiva e sana nelle scuole, nelle associazioni e nei centri sportivi può contribuire a far crescere la comunità?

"Assolutamente si, infatti a scuola avete Scienze Motorie e a San Gimignano la possibilità di fare tanti sport diversi che voi già praticate creando “comunità”: calcio, calcetto a 5, pallavolo, danza, atletica leggera e tennis".

Come potrebbe aiutarci la Conad in questo percorso?

"La Conad può davvero aiutarci per esempio con nuove attrezzature, dato che abbiamo l’obiettivo nei prossimi anni di rendere il campo di Belvedere polivalente per poter praticare diverse attività (atletica, calcetto ecc.) ed avere uno spazio all’aperto grande e appunto ben attrezzato e questo investimento sarà il compimento di tutto".