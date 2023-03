Quale futuro per la città dove viviamo? Le nostre speranze e proposte per Colle

Colle Val d’Elsa è una cittadina in cui secondo noi è molto piacevole vivere e crescere. Tra i tanti aspetti positivi ci sono gli impianti sportivi e una bellissima piscina. C’è anche una pista ciclabile che collega Colle a Poggibonsi. D’inverno nella piazza principale viene allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio, che permette ai ragazzi di divertirsi. C’è attenzione anche per i nostri amici a quattro zampe e ci sono diversi parchi, che però potrebbero essere più curati. Il centro storico è affascinante e potrebbe diventare più attrattivo. Abbiamo un bel percorso fluviale, lungo il fiume Elsa, che attira tanti Colligiani ma anche tanti turisti. Cosa ci piacerebbe migliorare? Vorremmo una biblioteca più grande, con più spazi per lo studio e anche una sala in cui poter parlare e confrontarsi. Anche a scuola vorremmo più aule e laboratori per attività creative e magari uno spazio comune all’aperto dove poterci incontrare. Inoltre per noi ragazzi ci sono pochi luoghi di ritrovo e pochi negozi, vorremmo più occasioni di incontro. Ci piacerebbe recuperare vecchi edifici e spazi inutilizzati e sarebbe davvero bello avere una pista ciclabile che collegasse tutte le frazioni di Colle!

(’Sul fiume Elsa’, disegno di Federica De Rosa e Mattia D’Ambrosio)