Punto prelievi a Staggia. Conto alla rovescia per la ripresa del servizio

Tutto pronto per l’apertura a Staggia Senese del punto prelievi di sangue gestito dalla Asl Toscana Sud Est, nella sede della locale Misericordia in via Romana. Nei mesi scorsi l’annuncio da parte della sindaca Susanna Cenni e adesso il conto alla rovescia per la piena operatività di un servizio molto atteso dalla popolazione. Staggia Senese tornerà a contare sulla struttura a partire dal 14 novembre prossimo. "In questi giorni – spiega Luigi Bruscoli, governatore della Misericordia di Staggia Senese – abbiamo firmato la convenzione con la Asl Toscana Sud Est. Un accordo che prevede la messa a disposizione per due giorni alla settimana, il giovedì e il sabato dalle 8 alle 10, di uno spazio della nostra Misericordia nel quale il personale della Asl Toscana Sud Est effettuerà l’attività di prelievo. Da parte degli utenti sarà possibile procedere con le prenotazioni attraverso i consueti canali Cup".

Luigi Bruscoli, a capo di un team di oltre quaranta volontari impegnati nei diversi compiti della Confraternita staggese (nella foto in un momento istituzionale, insieme con l’assessora Enrica Borgianni), ripercorre così le fasi in direzione dell’auspicato approdo: "Da tempo la comunità sollecitava la riapertura del punto prelievi, utile anche per i centri del circondario della Valdelsa a noi vicini – è stato sottolineato –. Abbiamo chiesto allora, insieme alla Misericordia di Poggibonsi comproprietaria del nostro immobile in via Romana, un incontro con la responsabile della Zona Distretto Alta Valdelsa della Asl Toscana Sud Est e della Società della Salute, Biancamaria Rossi. Un confronto per manifestare la nostra volontà di mettere a disposizione della stessa Asl una superficie interna alla nostra sede per ripristinare il servizio nella zona di Staggia. Proposta accolta con entusiasmo dalla dottoressa Rossi".

Da lì il via all’iter burocratico per la nuova partenza: "Nel frattempo si era insediata la giunta comunale di Poggibonsi guidata della sindaca Susanna Cenni – aggiunge in conclusione il governatore Bruscoli – che ha collaborato fattivamente prendendo a cuore l’iniziativa anche in qualità di presidente della Società della Salute Alta Valdelsa. L’incontro di queste volontà ha portato dunque in tempi brevi all’apertura, che avverrà formalmente a cominciare da giovedì 14 novembre nella fascia oraria 8-10". La stessa sindaca, nelle scorse settimane, aveva espresso soddisfazione per il concorso virtuoso tra più soggetti, dal volontariato alle autorità sanitarie alle istituzioni locali, per arrivare all’obiettivo. Rispondendo così alle istanze degli abitanti di Staggia Senese, che adesso non saranno più costretti a compiere spostamenti nel territori limitrofi quando dovranno sottoporsi agli esami ematici.

Paolo Bartalini