Punti Digitali Facili, ecco la mappa. Tutti i servizi gratuiti utili ai cittadini. Ci saranno facilitatori per dare aiuto

Sono 10 le sedi disponibili per i cittadini che desiderano accedere ai "Punti Digitali Facili", realizzati grazie al progetto "Daisy" promosso dai comuni. Presso i Punti i cittadini possono ricevere gratuitamente l’affiancamento di un facilitatore per avviarsi all’utilizzo dei servizi online delle amministrazioni locali e nazionali. Nei prossimi mesi saranno organizzati corsi di alfabetizzazione informatica, che includeranno l’uso dello smartphone, l’accesso al fascicolo sanitario elettronico e l’utilizzo dell’app Toscana Salute. Saranno promosse iniziative di inclusione per persone in condizioni di fragilità, con interventi specifici. Ecco i giorni, gli orari di apertura e i recapiti telefonici delle 10 postazioni aperte complessivamente nei quattro comuni della Valdelsa: a Colle alla Biblioteca in via di Spugna 78 apertura lunedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, il martedì dalle 15 alle 19, mercoledì giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9.30 alle 13 Telefono 0577-922065. A Casole i punti sono 2: quello presso l’Urp del Comune in Piazza Lucchetti 1, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Quello presso la Biblioteca in via Alessandro Casolani 48, aperto su appuntamento. A Poggibonsi sono 5 i punti attivati. Quello situato presso Auser Ets in via Trento 17 ci si può recare il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 10 alle 13. Per contatti 0577-981330. Presso la Misericordia Odv in via Volta 38a apertura ogni mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30. Per contatti 333 - 2467418. Presso l’Avis in via Trento 17 in funzione ogni lunedì, martedì e venerdì dalle 14 alle 18 e ogni mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13. Per contatti 348-4168010. Presso la Pubblica Assistenza in via Trento 17-19 in funzione il lunedì dalle 14.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 15 alle 18. Contatti al 348-3804102. Infine presso l’URP in Via Carducci, 1 aperto il martedì ed il giovedì dalle 10 alle 12. A Monteriggioni all’Urp del Comune in via Cassia nord 150 che è aperto ogni lunedì dalle 9 alle 13 e ogni martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17. Alla Misericordia di Quercegrossa in via del Chianti classico 1, aperto soltanto su prenotazione. Prossima apertura sul Comune di Castellina in Chianti. Per informazioni e prenotazioni sui Pdf di Monteriggioni contattare il Comune allo 0577-306697.