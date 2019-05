Siena, 22 maggio 2019 - Indagini approfondite sulla dinamica dell'incidente dell'Autopalio, dove un autobus è uscito di strada e si è ribaltato in una piccola scarpata. Pesante il bilancio, di un morto e 37 feriti ricoverati in vari ospedali della zona centrale della Toscana. L'autista, ferito leggero, è un italiano tra i 40 e i 45 anni. L'uomo è sotto choc. Si è provveduto subito alle analisi dell'uomo per capire se avesse bevuto alcol: gli esami sono risultati negativi. Ma cosa è accaduto dunque al pullman? L'uscita di strada sarebbe stata autonoma, non sono coinvolti altri veicoli.

Ci potrebbe essere stata una distrazione: è una delle ipotesi. In questo senso controlli vengono svolti sul cellulare dell'uomo, una volta che l'apparecchio sarà estratto dai rottami, per capire se al momento dell'incidente stesse usando lo smartphone. L'autista è stato sentito in questura a Siena. Con lui sono stati sentiti anche alcuni passeggeri. E' stato intanto sequestrato anche il cronotachigrafo, la "scatola nera" che registra il tempo degli autisti alla guida.

«Non escludiamo la distrazione tra le cause dell'incidente». Così Paolo Maria Pomponio, dirigente del Compartimento polizia stradale per la Toscana commenta l'accaduto.

«Poteva andare peggio, la vegetazione ha attutito la caduta dell'autobus finito nella scarpata per una decina di metri», ha aggiunto Pomponio.