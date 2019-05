Siena, 22 maggio 2019 - Il pullman si è ribaltato mentre andava verso Siena, in una giornata che doveva essere di festa, all'insegna dell'arte. E che si è invece trasformata in tragedia. Un morto e trentasette feriti sull'Autopalio, il raccordo autostradale tra Siena e Firenze: un bus turistico privato di due piani, con a bordo turisti dell'est Europa, si è ribaltato intorno alle nove del mattino uscendo di strada e finendo in una piccola scarpata sottostante.

Il bilancio poteva essere molto più grave, ma la vegetazione ha in qualche modo attutito la tragica corsa del pullman. I primi a dare l'allarme sono stati alcuni boscaioli che stavano lavorando ad alcune piante lì vicino. Sono stati loro ad allertare i soccorsi, mentre intanto l'Autopalio in direzione Siena, nella carreggiata dell'incidente, si bloccava con oltre sei chilometri di coda.

Maxi intervento di vigili del fuoco, 118 anche con l'elicottero Pegaso e forze dell'ordine, con in testa la polizia stradale. Con loro anche personale Anas. Si è cercato subito di raggiungere i rottami del pullman e capire la situazione. I feriti sono stati a mano a mano tirati fuori.

Dei 37 feriti, 33 sono lievi, rientrati in codice verde (19 sono stati trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte dell'Aou Senese e 14 all'ospedale Altavaldelsa di Poggibonsi dell'Ausl Toscana sud est). Quattro feriti, in codice giallo, sono stati ricoverati a Le Scotte.

Una trentina di passeggeri non ha richiesto assistenza medica. Tra i rottami una vittima: si tratta di una quarantenne, sarebbe di nazionalità russa ed è la guida turistica del gruppo. Per la donna non c'è stato niente da fare, sarebbe morta sul colpo. I vigili del fuoco sono poi intervenuti anche con l'autogru e hanno messo mano alla rimozione del pesante mezzo. Indagini sulla dinamica: l'autista, un italiano tra i 40 e i 45 anni, è risultato negativo all'alcoltest. E' sotto choc.

Intanto la situazione traffico peggiorava: le forze dell'ordine decidevano di far uscire le auto obbligatoriamente a Monteriggioni, per isolare la zona dell'incidente e limitare per quanto possibile i disagi agli altri automobilisti. La carreggiata in direzione Siena è rimasta chiusa per ore. Il gruppo era partito di prima mattina da Montecatini. Non tutti erano a bordo, alcuni erano rimasti nella città termale.

