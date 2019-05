Siena, 22 maggio 2019 - È salito a 31 il numero dei feriti trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena e in altri ospedali della zona. Di loro quattro, secondo quanto si apprende, sarebbero in codice rosso. L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in una nota, ha comunicato che alle 9.45 era già stata attivata l'unità di crisi interna per affrontare l'emergenza e, al momento, sono in corso gli esami di approfondimento diagnostici.

Altri pazienti coinvolti nell'incidente sono stati presi in carico dall'Azienda Usl Toscana Sud-Est, nei presidi ospedalieri più vicini. Il tavolo operativo dell'unità di crisi, coordinato dal direttore sanitario Roberto Gusinu, si è attivato presso il Dipartimento di emergenza-urgenza e servizi diagnostici: potenziato il personale con raddoppiamento di turni e disponibilità, sia in pronto soccorso che nei reparti specialistici per implementare i percorsi diagnostici e di cura dei pazienti in arrivo. In caso di necessità, sono state preallertate sette sale operatorie, circa 20 i posti letto aggiuntivi tra ricovery room, terapie intensive e sub-intensive e altri reparti specialistici.

Attivato il Centro regionale sangue per l'invio di unità supplementari di emocomponenti e il servizio di interpretariato per gli accompagnatori e gli stessi pazienti giunti all'ospedale di Siena. Al tempo stesso, l'Aou Senese ha comunicato agli utenti del Dea che a causa dell'emergenza, i tempi di attesa per i codici a bassa priorità avrebbero potuto subire dei rallentamenti.