Pulizia di uffici e ambulatori. Si cerca personale

1 AIUTO CUOCO - Ristorante pizzeria in provincia di Siena (Monticiano, località Ponte a Macereto) cerca aiuto cuoco da inserire in team. Richiesta esperienza di almeno due anni in posizione analoga. Trattamento economico commisurato all’esperienza; con ottime opportunità di crescita professionale. Per informazioni contattare [email protected] o chiamare 3395907452

1 ADDETTO ALLE PULIZIE – Cercasi su Siena un addetto alle pulizie di uffici e ambulatori. Preferibile esperienza anche minima, orario part-time mattutino da lunedì a venerdì 6-8 e sabato 6.30-8am. Contratto a tempo determinato con finalità di inserimento. Contatti: 0577379157 o [email protected]

1 OSS – Cooperativa cerca oss/adb per rsa di Gaiole in Chianti con qualifica oss/adb. Contratto a tempo determinato dal 1/01/2025 al 31/03/2025, orario part-time (30 ore settimanali), sono inclusi turni notturni. per candidarsi contattare: 3500495701 o [email protected]