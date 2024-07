"Puligheddu debutterà. Lo seguiamo da tanto"

di Laura Valdesi

SIENA

"Una cavallina tranquilla, Ardeglina, con cui il fantino sta lavorando", dice il capitano della Giraffa Guido Guiggiani che stasera farà debuttare Gabriele Puligheddu, 20 anni, di Oliena, seguito già dalla scorsa stagione.

La scelta di un fantino debuttante?

"Un fantino che osserviamo da tempo, oltre un anno. E’ sulla buona strada, potrebbe essere la volta giusta per l’esordio".

Più facile, diceva anche il capitano del Bruco, dare l’opportunità ad un debuttante non avendo la rivale?

"Sicuramente. Il fatto di non avere l’avversaria per varie cose semplifica la vita, non dovendosi guardare le spalle. Però è chiaro che un capitano deve sempre avere un popolo che è soddisfatto. Non è banale".

Cosa succede alla mossa? I fantini forzano un po’ troppo?

"Finora non c’erano stati problemi. Nella seconda prova, molto probabilmente, si è registrato uno scatto improvviso del cavallo, hanno forzato e il mossiere ha lasciato il canape. Il fantino della Giraffa a quel punto ha visto bene di entrare per non far succedere niente di grave. Non ho ravvisato nessuna criticità. Ho visto che un cavallo ha forzato: a Gabriele avevo detto di fare una cosa abbastanza veloce perché più rapida è e i cavalli meno si stressano, visto che ce ne sono diversi nuovi. Però, ripeto, non mi pare una criticità ma una cosa improvvisa".

Bernardini dell’Oca ha detto che bisognerà riparlare durante l’inverno della scelta limitata la mattina della Tratta.

"Che il lotto era un po’ stretto per luglio l’avevo detto. Imprevedibile invece che ci fossero troppi scartati dopo la tratta. Troppi piccoli infortuni che hanno tolto addirittura tredici cavalli. Il lotto si è ristretto tantissimo".

Di agosto dovrebbe essere una situazione migliore.

"Speriamo che ci sia più possibilità di scelta da parte dei capitani per l’Assunta".

Ardeglina fra i cavalli debuttanti è sembrata una cavalla, si può dire, onesta?

"Onesta, non ruba (ride, ndr), ti garantisco"

Puligheddu ad ora ha bene impressionato.

"Sì, siamo contenti. Chiaro che quando c’è un cavallo nuovo non è forse la soluzione migliore il debuttante però in questo contesto era inevitabile. Anche perché lo seguiamo da tanto tempo e l’occasione gli andava data".