Puledri, sfida in Fortezza. Quaranta in passerella

di Laura Valdesi

SIENA

Promessa mantenuta: torna la Rassegna del puledro anglo-arabo in Fortezza. La seconda edizione dopo il successo del 2022. Ma lo farà inserendosi in un florilegio di eventi che puntano a mettere in vetrina una location che l’amministrazione, ribadisce l’assessore all’istruzione e allo sport Lorenzo Lorè, intende "valorizzare come spazio aperto a tutta la cittadinanza e attrattore anche per i turisti. Eventi di questo genere costituiscono un primo passo affinché questi spazi tornino al centro dell’agenda cittadina". Parla al plurale perché dal 20 al 22 ottobre si svolgerà qui anche la ’Fattoria in Fortezza’. Una full immersion, già da venerdì, al piano superiore dei bastioni, dove ci saranno una sfilza di animali che manderanno in visibilio i più piccoli ma non solo. Dagli alpaca alle oche, dalle anatre ai falchi rapaci, fino ai pony per il battesimo della sella. Persino i bovi chianini con il carro dove i bambini potranno salire per fare il giro della Fortezza. Addirittura gli insetti a stecco. Potranno trovare i laboratori del Libro Magico dei ricercatori dell’Università di Siena, unitamente ai prodotti del territorio con Coldiretti. Eventi, la ’Fattoria’ e la Rassegna dei puledri, che hanno richiesto un enorme sforzo organizzativo e logistico dove è stato centrale il supporto della polizia municipale. "Il Comune è sempre pronto a collaborare con le associazioni per creare eventi rivolti alla cittadinanza", hanno sottolineato il presidente Uisp Simone Pacciani e quello dell’Associazione anglo-arabo corse Luigi Carli che sta organizzando la Rassegna dei puledri con l’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio di Osvaldo Costa. Proprio questi ultimi, le vecchie glorie, sfileranno domenica sul ring in sabbia allestito davanti all’anfiteatro.

Puledri, si diceva. Una grande passione quella dell’allevamento che è stata riscoperta non solo dai fantini ma anche dai senesi. Basta pensare che risultano addirittura 9 (su un totale di 25) i cavalli che hanno partecipato alla prima edizione della Rassegna capaci di brillare alle corse regolari. Fra questi merita la citazione Massimo Meridio che è allevato da Simone Pacchierotti, fresco vincitore del 97° Derby Sardo che si è svolto all’ippodromo di Chilivani. Cifre che dimostrano la qualità dell’allevamento dei cavalli a Siena e la professionalità. La Rassegna inizia venerdì pomeriggio quando i visitatori potranno vedere i quaranta puledri che prendono parte quest’anno alla rassegna di morfologia che si terrà sabato mattina mentre le finali saranno nel pomeriggio del 21.