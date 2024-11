Pugliese, FI: "Serve unità"

"La notizia del disimpegno di Beko Europe dal sito produttivo di Siena, purtroppo, non sorprende: tutte le scelte e le dichiarazioni della multinazionale turca lasciavano presagire questa drammatica decisione. È un duro colpo per i lavoratori e per il nostro territorio, che necessita di una risposta concreta e immediata. Non possiamo limitarci alla sola solidarietà o ai proclami di opposizione: questi sentimenti, per quanto importanti, rischiano di rimanere sterili se non accompagnati da soluzioni tangibili". Lo dichiara, in una nota, Sara Pugliese commissario comunale di Forza Italia Siena.

"Ribadisco la necessità di un coordinamento istituzionale coeso, che eviti divisioni e strumentalizzazioni", aggiunge Pugliese.