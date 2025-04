Pubblica sempre più social. Vista da 1,5 milioni di persone

di Paolo BartaliniPOGGIBONSIFino a 1,5 milioni di visualizzazioni dei post su Instagram in meno di un mese. A Poggibonsi la Pubblica assistenza, grazie ai volontari e ai dipendenti, accresce i profili social per far conoscere le attività per la popolazione, nel soccorso e nella protezione civile. "Con i nostri volontari e dipendenti, di cui non finirò mai di mettere in luce il valore e a cui dico grazie di cuore - spiega la presidente Manuela Becattelli - abbiamo voluto dare nuovo slancio alla parte social dell’organizzazione. A un gruppo di persone creative dell’associazione, abbiamo fornito solo alcune indicazioni. Poi i passaggi dall’idea iniziale alla realizzazione e dal montaggio alla pubblicazione, sono frutto del loro lavoro. Anche questo vuol dire essere volontari in un’associazione: mettere le proprie capacità in comune con gli altri, passando del tempo libero in modo piacevole e insieme dare qualcosa agli altri". Fra i vari argomenti esaminati sulle pagine Instagram e Facebook, l’importanza delle cinture di sicurezza, il valore delle esercitazioni di protezione civile, le nozioni basilari di pronto soccorso, le date storiche del calendario diffuso ogni anno tra i soci, il significato di essere volontari per quanti prestano la loro opera in forma disinteressata o svolgono il servizio civile presso la sede di via Dante a Poggibonsi. E il sistema funziona. I video riescono a collezionare fino a 139mila 096 like in meno di un mese, e 74mila visualizzazioni su un solo post, in una pagina facebook che conta 1.600 follower. "Gli insight ci dicono che si sono raggiunti fino a 1,5 milioni di visualizzazioni dal 5 marzo al 1 aprile in una pagina Instagram che conta 4mila200 follower", spiegano ancora dall’associazione. "Sono dati importanti - aggiunge Becattelli - su cui il Consiglio Direttivo esprime soddisfazione, con un invito ai nostri volontari e dipendenti a continuare questa attività. Con l’auspicio che tra i molti che seguono i nostri social, alcuni vogliano compiere un altro passo e unirsi al nostro team". Gli indirizzi delle pagine sono papoggibonsi su Facebook e Pubblica Assistenza Poggibonsi ODV su Instagram. Sul web, www.pubblicaassistenzapoggibonsi.it/