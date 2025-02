Pubblica assistenza, un nuovo mezzo per i servizi alla comunità

Consegnato alla Pubblica assistenza di Castelnuovo Berardenga un nuovo mezzo a servizio delle attività svolte quotidianamente dall’associazione.

L’iniziativa è inserita all’interno del progetto "Muoversi & non Solo" ed è stata possibile grazie alla collaborazione del Comune di Castelnuovo, dell’azienda Eventi Sociali srl di Arezzo e a tante imprese del territorio, che hanno fatto da sponsor. Presenti all’evento la presidente della Pubblica Assistenza Federica Luzzi insieme al vicepresidente Furio Giannini e a molti volontari, il sindaco del Comune di Castelnuovo Fabrizio Nepi e Luca Biagiotti dell’azienda Eventi Sociali. Una nuova Dacia Duster 5 posti, colorata dai loghi delle aziende sponsor, con costi garantiti per i prossimi 4 anni, bollo, cambi gomme estate – inverno, manutenzioni varie, assicurazione Rc. auto e Kasco, sarà a disposizione dell’associazione per aumentare i servizi sociali e sanitari a favore delle famiglie del territorio.