Pubblica Assistenza Oltre 5.500 servizi per la collettività

Sono 5.599 i servizi svolti di cui 1.888 di emergenza, quindi con ambulanza e 118. Sono i dati che raccontano l’anno 2023 per l’associazione Pubblica Assistenza Odv di Poggibonsi. Dati contenuti nel bilancio approvato dall’assemblea. "Sono numeri che fotografano la nostra attività, di trasporto sanitario e sociale – spiega la presidente, Manuela Becattelli –. E soprattutto l’impegno dei dipendenti e dei tanti volontari che prestano un po’ del loro tempo per gli altri, per l’associazione e per i vari impegni di volontariato in cui possono essere coinvolti. A tutti loro va il nostro grazie".

Nel 2023 i servizi di emergenza svolti sono stati 1.880, nel 2022 erano stati 1.821. Sono aumentati i trasporti ai privati a pagamento che sono stati 553 nel 2023 contro i 317 del 2022. Nel 2023 inoltre ci sono stati anche 43 appuntamenti di formazione da gennaio a dicembre. Disostruzione, corsi nelle scuole, aggiornamento ai volontari, l’attestato per l’uso del defibrillatore. Tante persone che hanno seguito. E tante persone pronte a iscriversi e fare i corsi.