Pubblica Assistenza e Misericordia formano i soccorritori

La Pubblica Assistenza di Siena e la Misericordia di Siena, in collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e con il 118, sono liete di annunciare l’inizio di un ciclo di incontri formativi per i soccorritori volontari. Questi incontri avranno come oggetto le patologie tempo dipendenti, ovvero, quelle condizioni per le quali il tempo tra l’insorgenza dei sintomi e l’intervento sanitario è cruciale per determinare l’esito favorevole per il paziente. Il primo incontro si è tenuto venerdì presso la sede della Misericordia di Siena e ha trattato il tema dell’ictus.