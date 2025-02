Protocollo dei cavalli. L’Asl: "Test Elisa per tutti. Validità? Un solo anno. Nel 2024 regole rispettate"

di Laura ValdesiSIENA"Al momento della visita per l’ammissione al Protocollo i cavalli dovranno essere sottoposti al test Elisa per il rilievo degli anticorpi nei confronti del virus dell’anemia infettiva equina con valenza annuale, considerata l’elevata concentrazione di animali che partecipano alle visite per l’ammissione, come da indicazione del dipartimento prevenzione dell’Asl Toscana sud Est". Così spiega il Comune chiarendo alcuni nuovi passaggi dell’ordinanza del sindaco Nicoletta Fabio sulle misure operative relative al Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Piazza. "Il Coggins test viene ritenuto ormai obsoleto, di qui l’adozione dell’Elisa per l’anemia infettiva, peraltro con validità annuale. Un’indicazione dovuta al fatto che in occasione delle previsite si assiste ad una imponente movimentazione di animali che vengono anche da altre regioni. E’ stato eliminato il criterio della territorialità del rischio, indipendentemente dalla loro provenienza devono avere effettuato questo test che avrà validità 12 mesi anche perchè con i cambiamenti climatici i vettori (dell’anemia, ndr) ci sono dappertutto", spiega Anna Carone, dirigente veterinario della Sanità Animale dell’Asl Toscana sud Est. Che dal 2022 (il 2021 non si corse il Palio) segue operativamente per l’Asl tutte le fasi di avvicinamento e la Festa stessa. "Questa è l’unica novità. Il fatto che al momento della visita i cavalli vengono identificati attraverso l’applicazione di un trasponder? Si tratta del microchip, anche in questo caso non cambia nulla. Già si fa", chiarisce la veterinaria. Che sottolinea, tornando al test per l’anemia infettiva "che già alle previsite di ammissione dello scorso anno gli animali erano già tutti perfetti, in ordine. Un dato importante", osserva. Per quanto riguarda invece la novità per cui possono essere segnati solo i mezzosangue che entro il 10 giugno compiono 4 anni, Carone sottolinea "che questo ha una logica in quanto a tre anni il cavallo non è ancora sufficientemente maturo dal punto di vista articolare ed osseo". L’introduzione di tale passaggio nel Protocollo equino 2025 da parte del Comune prende spunto, come noto, dall’ordinanza del sottosegretario alla Salute Gemmato che riguarda le manifestazioni che non si svolgono negli impianti. Palio di Siena e paliotti compresi.A creare intanto qualche fibrillazione nelle scuderie sono i controlli che l’Asl sta svolgendo, compresi i maneggi, sia a Siena che in provincia. "Un’attività che è conseguenza del decreto entrato in vigore nel gennaio 2022", spiega Carone. Che ha portato a verifiche mirate anche negli stabilimenti di ricovero collettivo, quali appunto le scuderie dove ci sono cavalli intestati a più proprietari con diverso codice fiscale. Dalla banca dati nazionale l’Asl stampa il report della struttura verificando poi sul posto la corrispondenza fra ciò che in esso risulta e la realtà. "Molto importante è che vengano effettuate le comunicazioni nei tempi giusti – sostiene Carone –, per esempio quella di morte oppure di nascita propedeutica all’identificazione con l’inoculazione del microchip. In linea generale posso dire che le principali problematiche riscontrate riguardano appunto i cosiddetti tempi di notifica. Non c’è cattiva fede, quanto mancanza di conoscenza della norma. Sanzioni? Sì, sono state fatte. L’importo minimo, a tale riguardo, è di 300 euro".