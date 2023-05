’Protesta delle tende’ contro il caro affitti Spunta uno striscione davanti al rettorato

Arriva anche a Siena la ’protesta delle tende’, simbolica manifestazione degli studenti universitari contro il caro affitti. Promotore dell’iniziativa senese è Cravos, che prende parte alle proteste che da giorni vanno avanti in tutta Italia contro l’emergenza abitativa e appunto il caro affitti, due problemi che da tempo colpiscono gli studenti e le studentesse. "Abbiamo appeso uno striscione al rettorato - fa sapere Cravos -, con il quale chiamiamo gli studenti a partecipare alla nostra azione che si svolgerà mercoledì 17 maggio - oggi - a Firenze. Vogliamo che le speculazioni dei privati vengano fermate grazie a misure concrete come la messa in discussione della legge 4311998, lo stop ai finanziamenti degli studentati privati e un censimento degli immobili sfitti sia pubblici che privati". Il problema è nazionale, ovvero riguarda le grandi città sedi di atenei e tanto più si manifesta in città che vivono di turismo, oltre che di università: "A Siena - scrivono gli studenti - il caro affitti e l’utilizzo di piattaforme come Airbnb diminuiscono l’offerta degli immobili alzandone i prezzi alle stelle, trattando gli studenti come cittadini di serie B".