Prorogata ’Start’ la mostra di Aldo Mondino

Prorogata al 18 agosto la mostra dedicata ad Aldo Mondino ‘START. Un incessante inizio’, allestita al Santa Maria della Scala. La proroga sarà inoltre accompagnata da una serie di attività, a partire dalla presentazione del catalogo, in programma domani alle 18 nella sala Sant’Ansano, dove interverranno Lucia Cresti, presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, insieme a Vittoria Coen, curatrice della mostra, e Leonardo Scelfo, storico dell’arte. Oltre trenta le opere dell’eclettico artista torinese esposte, provenienti da gallerie e collezioni private, attraverso le quali si eprime la ricerca artistica di Mondino in una varietà di stili e soggetti che spaziano dall’Oriente, al Nord Africa, all’India, alla tradizione ebraica. Mercoledì 19 luglio e mercoledì 9 agosto alle 18, Agt e il Centro Guide Siena accompagneranno il pubblico in visita guidata alla mostra.