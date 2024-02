Progetto Ri-Creazione. Studenti alle Lellere

Gli studenti di Colle conoscono il mondo dei rifiuti tra laboratori, lezioni e visite alla stazione ecologica. Anche per questo anno scolastico è molto attiva e attenta la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado colligiane al progetto Ri-Creazione, con circa 130 bambine e bambini coinvolti delle scuole primarie ‘Sant’Andrea’ e ‘Salvetti’ e della secondaria ‘A. di Cambio 2’. Le attività di "RI-Creazione. Da oggetto a rifiuto …e ritorno. La via delle 4 R’, è il progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana. A Colle, gli studenti della 5°C della primaria del plesso ‘Salvetti’ hanno fatto visita alla stazione ecologica delle Lellere. Ad accompagnare i piccoli visitatori, oltre agli educatori di Sei Toscana, era presente anche il sindaco Alessandro Donati che ha voluto ringraziare simbolicamente tutti gli insegnanti e tutti i ragazzi che prendono parte ai progetti di educazione ambientale proposti da Sei Toscana. "Crediamo che far conoscere ai ragazzi più da vicino il mondo dei rifiuti, spiegare loro l’impatto che questi hanno e avranno sull’ambiente, sia un modo efficace per investire sul loro futuro e aiutarli a rafforzare le basi di una cittadinanza collaborativa, consapevole e attenta – dice il sindaco Donati –. La visita di oggi è stata molto importante e significativa perché ha dato modo ai bambini di vedere in prima persona uno dei tanti aspetti della gestione dei rifiuti nel nostro territorio". Un bel segnale di attenzione alle tematiche ambientali, da parte della comunità locale e un’occasione per ritornare a ribadire le corrette modalità di separazione dei rifiuti ma anche per parlare di riciclo ed economia circolare.

Lodovico Andreucci