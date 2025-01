Progetto per disoccupati. Sette percorsi formativi

Sette percorsi formativi gratuiti rivolti a giovani disoccupati o Neet di età compresa fra 18 e 34 anni. Sono quelli proposti dal progetto C.A.S.T. – Coltiva Accresci e Sostieni i tuoi Talenti, promosso nell’ambito del bando "Talenti in Azione". L’iniziativa, sostenuta dall’Unione Europea all’interno del PR FSE+ Toscana 2021-27, ha capofila l’Agenzia Formativa Bluinfo e ha fra i partner il Comune di Rapolano, l’Associazione TVSpenta, l’Associazione Topi Dalmata, la Uisp Siena e le imprese Tobu Group, GM Easy e Laschi ufficio. Le iscrizioni sono ancora aperte e per ulteriori informazioni consultare il sito www.talenti.siena.it, scrivere a [email protected] o chiamare 0577-532628.

I 7 percorsi formativi proposti dal progetto C.A.S.T. integrano formazione teorica e pratica, laboratori per lo sviluppo di competenze specifiche e percorsi di orientamento e mentoring da svolgere in aziende del settore. I settori interessati sono Digital marketing e graphic design; accoglienza e ristorazione, con percorsi formativi su cucina di base e lavorazione della pizza, e servizi per le aziende, con focus su contabilità e amministrazione.