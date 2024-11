Progetto Mnesys. Lo studio del cervello con sclerosi multipla

"Favorire un approccio integrato multiscala allo studio del sistema nervoso in condizioni di salute e malattia per valutare, con un approccio multi modale, l’estensione e l’interconnessione delle varie zone cerebrali danneggiate dalla sclerosi multipla", Marco Battaglini, ceo di Siena Imaging, presenta così l’oggetto del progetto Mnesys, finanziato all’azienda senese per un importo di circa 250 mila euro. Il progetto Mnesys è un partenariato esteso per la tematica Neuroscienze e Neurofarmacologia, concepito dall’Università di Genova con l’obiettivo di sviluppare nuovi approcci per le neuroscienze sperimentali e cliniche migliorando la cura delle patologie del sistema nervoso: punta a sviluppare un’analisi integrata delle misure strutturali e funzionali della risonanza magnetica per rivelare modelli multimodali clinicamente rilevanti nei cervelli affetti da sclerosi multipla.