Progetto fotovoltaico: "Verità per i cittadini"

Si continua a parlare del campo fotovoltaico anche dopo il consiglio comunale aperto casolese. Il progetto del campo, presentato il 24 settembre, avrà una capacità di 4MW per un’estensione di circa 9 ettari. Il campo fotovoltaico è previsto nella zona industriale del Piano. Il nostro giornale ha dato spazio alla nota inviata dall’Amministrazione comunale ed ora interviene il capo gruppo di Pensare Comune, Alfio Barbagallo. "Occorre portare avanti un’operazione di verità verso l’intera cittadinanza casolese sia riguardo lo scellerato campo fotovoltaico (di prossima realizzazione) sia riguardo la comunità energetica - afferma Alfio Barbagallo -. Secondo la ricostruzione del sindaco Pieragnoli tutto sarebbe conseguenza della decisione della Regione. Così non è, però. Come gruppo consiliare Pensare Comune vogliamo dare la possibilità al sindaco di smentirci e quindi chiediamo a lui e al Pd casolese di convocare un incontro pubblico a Casole alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessore all’ambiente Monia Monni, affinché il sindaco possa ripetere davanti a loro i fatti". Si chiede, quindi, una ulteriore convocazione pubblica, ma questa volta alla presenza delle Istituzioni regionali. "Vogliamo ribadire che il sindaco era a conoscenza del fatto che c’era un interesse - continua Barbagallo -. Questo interesse persiste da due anni. Oggi questo progetto improvvisamente in questo momento viene ritenuto scellerato da questa amministrazione. Per il gruppo di Pensare Comune l’unico modo per impedire la realizzazione di questo progetto sarebbe stata un’azione diretta del Comune, che avrebbe dovuto da tempo costituire la Cer (Comunità Energetiche) a Casole, quindi, fare un accordo con i proprietari dei terreni e nell’ambito della comunità energetica progettare impianti fotovoltaici compatibili con la stessa". Barbagallo procede con un attacco diretto. "Non si deve dare la colpa ad altri, in questo caso la regione Toscana - conclude Barbagallo -. Concludendo il sindaco continua a non affrontare la questione. Come gruppo consiliare Pensare Comune siamo contrari all’impianto fotovoltaico che una società privata, multinazionale, vuole realizzare nel Piano di Casole. Vogliamo ribadire che saremo a fianco di tutti coloro che, con noi, lotteranno contro questo progetto. Sia ora che nei prossimi anni faremo, a partire da questo progetto, un’opposizione dura e adeguata ai fenomeni di crisi che stanno interessando il territorio di Casole".