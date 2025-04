Progetto Erasmus +. Studenti da 4 paesi

L’Istituto Comprensivo 2 ‘Arnolfo di Cambio’ accoglie dallo scroso 31 marzo fino a domani un gruppo di partner stranieri nell’ambito del progetto Erasmus + ‘De D’Artagnan à Napoléon, pas à pas l’Europe de Dumas’, che vede la partecipazione di quattro Paesi: Francia, Repubblica Ceca, Georgia e Italia.

Coordinatore del progetto per l’Italia il docente di francese Luca Vaselli. Il gruppo degli adulti, docenti e rappresentanti di istituzioni e associazioni, era già stato ospite in Italia nell’ottobre del 2023, quando tra le varie visite e attività aveva incontrato anche il Campionato di giornalismo. Alla mobilità di questi giorni partecipano anche gli studenti dei vari paesi, andando a formare una delegazione di 109 persone. Il soggiorno si divide tra isola d’Elba e Firenze. Il gruppo è impegnato a scoprire i luoghi in cui ha viaggiato e soggiornato lo scrittore Alexandre Dumas che tra 1840 e 1843 troviamo in Toscana, in particolare a Firenze dove lavorò al catalogo della Galleria degli Uffizi. Da qui accompagnò il nipote di Napoleone in un viaggio all’isola d’Elba per visitare i luoghi dell’esilio del grande imperatore. E proprio in questa occasione Dumas vide l’isola di Montecristo e da qui trasse ispirazione per il titolo del suo famoso romanzo. Seguendo il percorso di Dumas, i giovani studenti hanno la possibilità di scoprire nuovi luoghi e approfondire le loro conoscenze. Inoltre sono impegnati in varie attività di gruppo che permettono loro di esprimersi in modo creativo e di socializzare e comunicare utilizzando il francese e l’inglese. Per la Francia partecipano il Dipartimento del Gers, il Collège Saint Exupéry di Condom e gli enti Canope, Imaj’, Association Européenne Route d’Artagnan, Euroculture, per la Repubblica Ceca il Gymnazium di Brno e la regione Moravia del Sud, per la Georgia la scuola pubblica 23 di Tbilisi.

Lodovico Andreucci