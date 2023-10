Profumo e Viola seconda puntata in scena il 27

Tanti giudizi affrettati, analisi superficiali, previsioni che durano meno delle mozzarelle. Le inchieste e i processi sulle passate gestioni del Monte dei Paschi soffrono di questo male endemico. Tutti a gioire per il balzo in Borsa del titolo Mps dopo le assoluzioni, per poi tacere dopo la chiusura in negativo (appena - 1,19% a dire il vero) di ieri sera. Tutti pronti a salutare la svolta sui rischi legali, la fine di tutte le pretese di chi si è sentito defraudato per gli aumenti di capitale bruciati e per gli investimenti sul capitale del Monte. Salvo poi accorgersi che ci sono altre tappe del tour giudiziario di Mps. La prossima sarà l’appello per Profumo e Viola.