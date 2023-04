Processione Storica a Casole d’Elsa Grande ritorno dopo otto anni Venerdì Santo la sfilata del corteo

Ci sono voluti ben otto anni di attesa, fra restauri di Santa Maria Assunta e pandemia, ma la ‘Processione Storica del Venerdì Santo’ di Casole d’Elsa torna il 7 aprile moltiplicando il carico di suggestione e spiritualità. Non è una processione come tante altre, quella che venerdì sera attraverserà il centro storico casolese organizzata dall’associazione culturale Etos con Comune, Pro Loco e parrocchia: quasi 300 figuranti in costumi d’epoca ricostruiti con rigore filologico, personaggi del racconto evangelico e dell’iconografia classica, legionari armati e centurioni a cavallo sfileranno in un centro storico che farà un salto all’indietro di 2000 anni, trasformandosi nella Via Dolorosa di una Gerusalemme dell’anno 33: via le auto, coperto ogni altro simbolo della modernità, lampioni spenti con strade, piazze e vicoli illuminati solo da fiaccole, torce e bracieri, palme, drappi alle finestre e una cornice di popolo anch’esso in costume e in silenzio.

E’ una storia singolare, quella della Processione Storica casolese. Ha un’origine antica, ma come molte altre tradizioni popolari ha dovuto sottostare alla legge dell’oblio che le ha messe da parte. Rinacque quasi per caso nel 1992, quando il parroco del tempo ritrovò numerosi oggetti delle sue rappresentazioni di un tempo, l’ultima delle quali risale agli inizi degli anni ’30 del secolo scorso. Da quegli oggetti è stato possibile ridare vita a una tradizione che rischiava di scomparire per sempre e arricchirla fino a farla diventare ciò che è adesso. Da calendario è in programma ogni tre anni e la prossima edizione avrebbe dovuto essere nel 2024, ma otto anni di attesa sono tanti per aspettare ancora. "Dopo otto anni di pausa forzata, l’associazione culturale Etos si è attivata per l’organizzazione della Processione Storica del Venerdì Santo – commenta il Comune – Siamo lieti che dopo la pandemia riprendano le tradizioni importanti del nostro paese. Auguriamo buon lavoro agli organizzatori e aspettiamo tutti la sera dell’evento".

Come l’altro grande evento casolese, il pluripremiato Presepe Vivente, infatti, la Processione Storica è un elemento di forte richiamo per tutta la Toscana e anche oltre e sono tradizionalmente centinaia i visitatori che il Venerdì Santo arrivano a Casole per assistervi.